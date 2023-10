O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) informou, nesta segunda-feira (9), haver recebido informações da assessoria de relações institucionais da Latam sobre a melhoria dos serviços aéreos prestados pela companhia que opera voos comerciais para o estado.

De acordo com o senador, a empresa comunicou que a partir de novembro fará alterações na malha, com mudanças nos horários dos voos, além de aumento de mais três frequências diurnas na rota Brasília/Rio Branco, o que permitirá a melhoria da conexão entre as capitais.

Segundo a companhia, haverá mudanças de horários dos voos atuais. Segundo o novo padrão, o voo sairá da capital federal às 20h50, com chegada no Aeroporto Internacional de Rio Branco – Plácido de Castro – às 22h10. Já o voo Rio Branco/Brasília saíra às 22h50 e pousará no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek – às 4h10.

Informou outra mudança importante a respeito do aumento da frequência dos voos às quartas-feiras, aos sábados e domingos, saindo de Brasília às 8h20min e chegando em Rio Branco às 9h45. Já o percurso inverso será de saída de Rio Branco às 10h35, com chegada prevista em Brasília às 15h55. Essas frequências de voos e horários, segundo informou a Latam ao senador, serão mantidas em 2024. Entretanto, irá mudar os dias de operação: ao invés de operar aos sábados, passará para as segundas-feiras.

“Não deixa de ser uma boa notícia! Há dias estamos cobrando isso das empresas e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ainda não é o ideal para atender à nossa população, mas já é um sinal após os inúmeros pedidos que fizemos nos últimos meses. Vamos continuar exigindo melhorias na malha aérea e vamos também discutir um plano de aviação voltado para o estado, ” afirmou.