A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou que a final da Copa Libertadores, que será disputada entre Fluminense e Boca Juniors (Argentina) no estádio do Maracanã no dia 4 de novembro, terá início às 17h (horário de Brasília). ..ouça abaixo

⌚️🏆 A hora da #GloriaEterna! 🇦🇷🆚🇧🇷 @BocaJrsOficial e @FluminenseFC vão duelar a partir das 17h de Brasília, em 4⃣ de novembro, no @maracana. É a Final da CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/S0GQiY7V73 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 9, 2023