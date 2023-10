O Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE), considerado o maior evento técnico-científico do setor elétrico brasileiro e o segundo maior do mundo, chega à sua 27ª edição em Brasília, de 26 a 29 de novembro. Promovido pelo Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRE-Brasil) e coordenado pela Eletrobras Eletronorte, o encontro espera reunir cerca de 2,5 mil pessoas no Centro Internacional de Convenções do Brasil.

Com mais de 120 marcas expositoras e mais de 500 apresentações técnicas, o SNPTEE contará com a presença de renomados profissionais e empresas do setor elétrico. Além disso, o evento terá atividades como o New Generation Network (NGN), Fórum de Mulheres, Fórum de CEOs e o lançamento do Fórum Acadêmico, que reunirá dirigentes de universidades e centros de pesquisa nacionais para debater medidas para aumentar a interação e sinergia da academia com o setor elétrico.

Segundo João Mello, presidente do Comitê, esta edição do SNPTEE é a maior de todos os tempos, com um número recorde de apresentações inscritas. “Isso torna o evento um marco importante na construção de caminhos e alinhamento de estratégias para a adoção de processos e tecnologias durante a atual transição energética do país”, diz.

O SNPTEE oferecerá uma intensa troca de informações, aprendizado e contato com a rede de agentes do setor – indústria, academia, pesquisa e governo -, promovendo o compartilhamento de conhecimento e contribuindo para o crescimento da pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico. O evento também conta com a ExpoSNPTEE, onde os principais fornecedores e compradores de equipamentos e serviços do setor se encontram.

As inscrições para participar do SNPTEE estão abertas e podem ser feitas através do site: https://xxviisnptee.com.br

Sobre o SNPTEE:

Promovido pela Eletrobras, Eletronorte e pelo Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRE-Brasil), o SNPTEE é um evento de grande importância para o setor elétrico brasileiro e mundial.

Sua 27ª edição reunirá mais de 500 informes técnicos aprovados, grandes nomes e marcas do setor que contribuirão para os avanços na produção e transmissão de energia elétrica no Brasil. Com uma programação diversificada e oportunidades de networking, o evento promete ser uma ocasião memorável para todos os participantes.