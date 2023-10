A prática brasileira, consistente com a Carta da ONU, habilita o país a contribuir, juntamente com outros países ou individualmente, para a resolução pacífica dos conflitos e na proteção de cidadãos brasileiros em zonas de conflito – a exemplo do que ocorreu, em 2007, na Conferência de Anápolis, EUA, com relação ao Oriente Médio.

(…)

Grifo meu: o Brasil acompanha a Resolução da ONU…,que não classifica o Hamas como terrorista. ponto…

J R Braña B.