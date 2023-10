NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT/AC:

Na pessoa do superintendente regional Engenheiro Ricardo Augusto Mello de Araújo, vem a público esclarecer e informar que em razão da inviabilização da execução da ponte do município de Rodrigues Alves para o ano vigente, e por força de decisão judicial, e solicitação do Ministério Público Federal e ONG SOS Amazônia, e ter sido declarada a nulidade do edital do contrato, do qual estava sendo elaborado o projeto de execução da ponte.

Dado as circunstâncias, e a importância da locação dos recursos no montante de R$ 16 milhões, tão fundamentais para o desenvolvimento do estado do Acre, e na possibilidade de devolução dos recursos, se fez necessário em caráter de urgência solicitamos a bancada acreana, através do coordenador de bancada o senador Alan Rick, a realocação dos recursos que seriam para a execução da ponte de Rodrigues Alves, que estando inviabilizada para este ano, seriam disponibilizados para a manutenção da BR-364/AC, sentido Sena Madureira a Cruzeiro do Sul.

Reiteramos ainda, que de maneira nenhuma, a construção da ponte de ligação do Município de Rodrigues Alves deixou de ser prioridade para este departamento, e tão pouco, para o governo do presidente Lula que tem como prioridade às políticas de acesso e inclusão social.

Garantimos assim, a realização de novas emendas no valor de R$ 60 milhões que servirão para dá início a execução da ponte para o ano 2024.

Ricardo Augusto Mello de Araújo Superintendente Regional DNIT/AC.