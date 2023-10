Veja os destaques desta quarta-feira (18), da Agência de Notícias Aleac

📌Terceirização na Saúde Pública: Deputados aprovam novas regras

📌Antonia Sales denuncia abandono de escolas no interior e cobra ação de secretário de Educação “Cadê os recursos que vem de Brasília?”

📌Michelle Melo denuncia benefícios ilegais concedidos ao diretor-geral da Polícia Civil

📌Emerson Jarude denuncia descaso com educação e gasto excessivo com supérfluos por parte do governo

📌Adailton Cruz defende pagamento integral do Piso de Enfermagem e abertura das obras da Lavanderia do Pronto Socorro

📌Pedro Longo alerta sobre praga ameaçadora na produção de mandioca no Juruá e apresenta medidas emergenciais para socorrer os produtores

📌Edvaldo Magalhães solicita audiência pública para discutir sobre fraude nas operações consignadas de servidores públicos

📌Comissão de Saúde da Aleac se reúne para discutir sobre o piso dos profissionais de enfermagem e do Hospital Souza Araújo

📌Tanízio Sá celebra repasse de recursos ao esporte

📌Comissão Especial de Compensação Ambiental se reúne para traçar metas e dividir blocos de trabalho

📌PLC’s do Tribunal de Justiça são aprovados em sessão na Aleac