A Ministra das Relações Exteriores da Noruega, Anniken Huitfeldt, chegou ao Brasil há 11 dias e teve uma série de atividades no Rio de Janeiro e em Brasília voltadas para o fortalecimento das relações bilaterais entre a Noruega e o Brasil.

Em Brasília, nos dias 10 e 11, Huitfeldt teve reuniões com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, com a secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, além de outras autoridades e representantes da sociedade civil.

No Rio de Janeiro, a ministra se juntou à comunidade empresarial brasileira e norueguesa para discutir o tema da transição energética e a possibilidade de ampliação da parceria estratégica entre os dois países. O Brasil é o maior destino de investimentos noruegueses depois da União Europeia e os Estados Unidos. A Noruega entende que a transição para uma economia verde abre grandes oportunidades para o aprofundamento da cooperação com o Brasil.

A visita marcou o fortalecimento das relações entre a Noruega e o Brasil e refletiu o compromisso mútuo de abordar questões globais críticas, como a preservação do meio ambiente e a promoção da paz e dos direitos humanos. Nos encontros políticos bilaterais, foram discutidos temas como geopolítica e diplomacia de paz, comércio, transição verde e questões relacionadas às mudanças climáticas.

‘É com grande alegria que estou no Brasil. É a minha primeira visita oficial, como ministra das Relações Exteriores, a este país notável.’

Anniken Huitfeldt tem vasta experiência na política, já tendo ocupado os cargos de ministra do Trabalho, da Cultura e da Infância e Igualdade da Noruega. Ela tem se empenhado especialmente na promoção de políticas nas áreas da segurança, igualdade e clima. Com mestrado em história, já trabalhou como pesquisadora na Fundação de Pesquisa da Noruega (FAFO).