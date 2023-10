PMRB – Famílias que tiveram suas casas inundadas e perderam seus pertences na cheia do mês de março de 2023, continuam sendo assistidas pela Prefeitura de Rio Branco. Agora, as vítimas vão receber móveis, utensílios e eletrodomésticos que se foram em meio à enxurrada. A entrega às famílias será feita a partir da próxima segunda-feira, dia 23.

São 17.429 itens como: camas, colchões, travesseiros, fogões, botijas de gás, televisão, tanquinhos de lavar roupa, ventiladores, travesseiros, cama box conjugada de casal e solteiro, guarda-roupas e outros itens. Mas de 4 mil famílias serão beneficiadas priorizando as famílias em situação de maior vulnerabilidade.

“O nível de requisitos foram as famílias que passaram pelo Parque de Exposição, pelas escolas e o cadastro que a nossa secretaria já fez de casa em casa. Nós vamos fazer via nossos Cras. Nós vamos começar pelo nosso Cras Rui Lino, que atende uma regional de 42 bairros. Desses a gente vai fazer os 6 bairros que foram mais atingidos”, esclareceu a secretária Suellen Araújo.

Vale frisar que as famílias não precisam buscar o Cras, prefeitura e nem a SASDH para fazer qualquer cadastro. Essas famílias já foram todas mapeadas junto com a Defesa Civil e também com aquele público que nem passou pela escola e nem pelo Parque de Exposição, mas que também sofreu com as enxurradas.

Equipes da prefeitura visitaram as residências atingidas para fazer o levantamento das necessidades de cada família, garantindo que os itens sejam entregues de acordo com a demanda e necessidade de cada caso. Famílias que residem na zona rural também serão contempladas.

“A nossa meta é atingir pelo menos 6 mil famílias, sendo pelo menos 1.300 dessas famílias da zona rural. Todos os itens, por exemplo, a cesta básica pesa 30 quilos. Então é uma cesta bastante robusta, que vai amenizar toda essa situação”, diz coordenador da Defesa Civil do município, tenente coronel Cláudio Falcão.

O prefeito visitou o galpão onde os itens estão armazenados. Ele destacou o sentimento das pessoas vendo suas casas invadidas pela água, perdendo seus bens sem poder fazer nada.

“Esse programa Recomeço para as famílias 2023 é fundamental, porque as pessoas vão ter dignidade novamente por ter dentro da sua casa uma geladeira, a sua cama, o guarda-roupa, travesseiro, tanquinho, fogão. Enfim, todos os produtos que estava naquela lista que a gente comprou”. O prefeito pediu desculpas publicamente pela demora em entregar os produtos. “A coisa pública infelizmente é assim, a demora é grande, a burocracia é grande, mas agora chegou. E se Deus quiser, através da Secretaria de Assistência Social, a partir de segunda-feira, a gente começa a fazer essas entregas”, concluiu.