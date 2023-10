Bairro São Gabriel foi palco de mais uma edição do Projeto Câmara Vai aos Bairros.

A sétima edição do Projeto Câmara Vai aos Bairros ocorreu na noite de ontem (25) no salão da comunidade do São Gabriel. O projeto, que conta com a parceria de líderes comunitários, consiste em encontros de cerca de duas horas, com a presença dos vereadores e moradores locais, que podem se manifestar e apresentar as demandas de cada localidade, sob a mediação da presidente da Casa Legislativa, Daiani Maria.

O Câmara Vai aos Bairros já contemplou quatorze comunidades e agora, foi a vez dos bairros São Gabriel e Linha Primavera. Com a interação do público, os munícipes elencaram situações relacionadas às lixeiras e coletas de lixo, manutenções em ruas, entre outros itens.

Além dos moradores das duas localidades, o encontro contou com a presença dos vereadores Isidoro Weschenfelder, Demétrios Lorenzini, Andre Schmitt, Marni Ledur, Maisa Siebenborn, além da presidente da Câmara de Vereadores, Daiani Maria.

