Prefeito Bocalom, sobre o evneto no Ifac com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana

-Foi um belo momento hoje no Instituto Federal do Acre, na presença do nosso Ministro da Educação, Camilo Santana, do Governador Gladson Cameli, e de tantas outras pessoas queridas que ali estiveram. Mas como falei em meu discurso quero parabenizar especialmente minha grande parceira a magnífica reitora @rosanacavalcantesantos pelo belo trabalho à frente do Ifac, e salientar o quanto a cooperação entre as instituições prefeitura e Instituto Federal, tem sido muito importantes, e benéficas para nossa capital.

E ao ministro @camilosantanaoficial seja bem vindo a nossa capital, e volte mais vezes, Rio Branco o receberá sempre de braços abertos e essa sinergia com o Governo Federal é muito importante para alavancar ainda mais os rumos da educação em nosso município.