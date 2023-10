Crianças do vale do Juruá aprendem sobre seu Patrimônio…

Ao longo da maior obra do Vale do Juruá, a duplicação da Rodovia AC-405, entre Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, o governo do Acre desenvolve um projeto de educação patrimonial nas escolas, comunidades e empresas, localizadas no eixo da rodovia. A ação é executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

Este slideshow necessita de JavaScript.

A obra de duplicação da AC-405 é rodeada por escolas e famílias que mantêm histórias, saberes, tradições e bens culturais próprios.

O projeto, idealizado pelo Núcleo de Meio Ambiente do Deracre, tem objetivo de instruir sobre a importância histórica dos locais dos municípios, e segue uma exigência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Este slideshow necessita de JavaScript.

A arqueóloga e coordenadora do projeto, Franciele Silva, destacou que a primeira etapa foi iniciada em março, com a equipe especializada em atividade patrimonial.

Este slideshow necessita de JavaScript.

“Trabalhamos para levar informações sobre a obra, e envolver a população para conhecer sua história e entenda a importância da arqueologia na preservação do patrimônio e cultura”, afirmou.

Segundo Franciele, em agosto, na segunda etapa, o Deracre promoveu quatro oficinas em cinco escolas da região com foco no envolvimento afetivo das crianças. Mais de 350 alunos foram estimulados a valorizar o patrimônio arqueológico.

As atividades levaram conhecimentos sobre patrimônio material, imaterial, cultural, experiência com escavação arqueológica e avaliação.

Observar, aproximar, registrar, explorar e apropriar são objetivos da educação patrimonial.

Este slideshow necessita de JavaScript.

“Nosso trabalho é aproximar as crianças, mostrando para elas que nós temos patrimônio aqui no Acre, como o Novenário de Cruzeiro do Sul, um patrimônio cultural e imaterial. A educação patrimonial ensina a valorizar o patrimônio da nossa comunidade, integrando conhecimento às nossas crianças”, explicou.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Saiba mais:

30 de outubro: ‘Dia do não eleito’… 📹 – OEstadoAcre.com

ICL Notícias… 📹 – OEstadoAcre.com

Aposentados da Educação: a luta por 10% de justiça (📹) – OEstadoAcre.com