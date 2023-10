GdA – O Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco, a maior unidade de alta complexidade do Acre, alcançou um marco significativo de mais de 100 mil atendimentos de janeiro a outubro de 2023. (…)

Atualmente, o Pronto-Socorro de Rio Branco abriga apenas 14 pacientes na observação adulto, três pacientes na observação pediátrica e seis pacientes na emergência clínica.(…)

Projeto Lean

Além disso, o diretor da unidade, Lourenço Vasconcelos, destacou a parceria bem-sucedida com o Hospital Sírio Libanês no Projeto Lean: “Estamos em parceria com o Hospital Sírio Libanês que está executando o Projeto Lean, que envia dois médicos a cada quinze dias para avaliar nossas necessidades e orientar nossas operações. Os resultados são evidentes, com corredores vazios e uma observação que antes estava superlotada, agora com apenas 14 pacientes. Nossa emergência clínica também está fluindo bem, com apenas seis pacientes atualmente”.

(…)

Siga o canal oestadoacre.com no WhatsApp – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada…