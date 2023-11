PMRB – A prefeitura espera receber a visita de mais de 50 mil pessoas durante o Dia de Finados nos cemitérios da cidade. Para garantir a segurança dos familiares e o fluxo nos cemitérios sem nenhum transtorno, tudo está sendo pensado pela gestão, desde a limpeza no local, nos jazigos, até a segurança plena dos visitantes.

As câmeras de monitoramento são a grande novidade do cemitério São João Batista. Dez câmeras foram instaladas e irão monitorar todo o cemitério durante o Dia de Finados. O projeto é apenas um piloto. A ideia é montar esse sistema de monitoramento em todos os cemitérios da capital permanentemente.

As câmeras estão espalhadas em locais estratégicos, nos quatro cantos do cemitério, visualizando os jazigos e o fluxo de pessoas. O sistema de monitoramento faz parte do Programa Rio Branco Mais Segura. O projeto piloto foi lançado nesta terça-feira (31) pelo prefeito no Cemitério São João Batista.

“É o jeito moderno da segurança pública, do mundo que estamos fazendo aqui neste cemitério, que, como todos sabem, sempre foi alvo de muitos vândalos. As pessoas colocam fotografia dos ente queridos, com bronze ou alumínio, e infelizmente, quando voltam não está mais. Uma das formas que a gente está buscando para poder inibir, pelo menos, parte desses roubos, é exatamente monitoramento com câmeras”, disse o prefeito Tião Bocalom.

A ideia é que todas as imagens sejam monitoradas 24 horas pela central de segurança e o monitoramento seja feito em tempo real.

De acordo com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), Cel Ezequiel Bino, todas as imagens estão sendo carreadas para o Centro Integrado de Comando e Controle da Segurança Pública Estadual.

“É mais uma etapa do Projeto Rio Branco Mais Segura que o prefeito Tião Bocalom consegue entregar. Isso é uma novidade. É preciso reconhecer, aqui é um local que costumeiramente era muito vandalizado e agora, com essas câmaras, a gente com certeza terá uma redução significativa”, disse.

O secretário de Cuidados com a Cidade Joabe Lira, explicou que os cemitérios já estão prontos e seguros para receber visitantes principalmente o São João Batista, o mais tradicional da cidade.

“Nós que cuidamos da iluminação pública sofremos constantemente com isso. Mas agora aqui no cemitério, que também era um dos locais alvo por esses vândalos, agora com o monitoramento eletrônico, com certeza vai diminuir. Já tinha diminuído, o prefeito tinha reforçado a equipe de vigilância, à noite e com o monitoramento irá amenizar bastante esse problema.”

“O São João Batista é um projeto piloto para vermos qual será o resultado e então, brevemente, quem sabe, para os outros cemitérios”, concluiu o prefeito.