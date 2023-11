Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, anunciou na manhã desta sexta-feira (3), durante visita a uma propriedade rural em Mâncio Lima, emenda para a compra de insumos e mudas para beneficiar produtores de café do município.

O anúncio ocorreu durante visita a propriedade localizada no Ramal dos Virgínios, do agricultor Manoel Medeiros, um dos produtores que foi beneficiado com os insumos para impulsionar ainda mais sua área de plantação de café.

Gonzaga, que defende a produção agrícola como ferramenta de desenvolvimento econômico do estado, destacou a importância da produção de café no Acre.

“Hoje a produção de café tem crescido muito no estado graças ao investimento do governo e a produtores rurais como os de Mâncio Lima que tem coragem de trabalhar. Estamos aqui para destinar emenda para ajudar ainda mais esse trabalhadores. Nosso setor produtivo depende muito de incentivos e é por isso que buscamos recursos para ajudar quem mais precisa. O produtor ganha, mas o Estado também se beneficia porque o trabalho no campo gera emprego e renda”, disse Gonzaga.

Os insumos e mudas serão destinados pela Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri), graças à emenda do deputado Luiz Gonzaga. Nesta primeira etapa serão beneficiados 10 produtores de Mâncio Lima.

O anfitrião Manoel Medeiros agradeceu Gonzaga pela destinação dos recursos e destacou que o investimento na produção agrícola gera emprego aos acreanos.

“Essas 30 mil mudas e insumos vão beneficiar nossa comunidade que tem dezenas de jovens que estão desempregados. Daqui um ano quando começarmos a colher café vamos poder empregar mais de 60 pais de famílias. Esse investimento vai fomentar essa comunidade que vivia praticamente sem sonho”, disse.

A representante da Seagri na região, Adermanda Cavalcante, destacou o empenho do presidente Gonzaga de buscar investimentos e defender a comercialização de produtos do Acre.

“O deputado Gonzaga é um amigo do homem do campo e prontamente atendeu nosso pedido de destinar emenda para atender os produtores de café. Esse investimento vai impulsionar a produção de Mâncio Lima e gerar emprego e renda”, disse.

Participaram da visita o deputado Gonzaga, secretária municipal de Agricultura de Mâncio Lima, Alana Rocha, representantes da Seagri, Marcos Pereira, Adermanda Cavalcante, Romoldo Marques, e produtores rurais.

