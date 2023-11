Sibá Machado não se escondeu nos momentos difíceis do PT e do presidente do Lula…

Quando o partido e seu líder viraram sinônimo, na boca da imprensa e de parte da sociedade desorientada – de coisa ruim, o piauiense-acreano Sibá não titubeou.

Como eu já disse, no Acre, muitos do campo da esquerda se esconderam quando Lula foi preso por um ex-juiz parcial(como mostrou o STF)…

Sibá sempre manteve sua lealdade a Lula, especialmente.

E agora assume um cargo na Sudam.

Merecidamente.

J R Braña B.

