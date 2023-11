Tim Maia neste domingo de sol maravilhoso em Rio Branco….

E o dance do hino mais lindo….

Tim era Fluminense…, óbvio… (depois o texto)..

A decisão contra o Boca foi o jogo da consagração…

Há 16 anos deixamos escapar esse título nesse mesmo Maracanã…

Agora fomos com um time que joga por sintonia…

Sem posição fixa…

Com os dois pontas armando no mesmo lado e nos dois lados do campo…

Com um maestro polivalente no meio(André), que dominou o jogo inteiro e que será por muitos anos o 8 da Seleção…

Um zagueiro do Recife-Abreu Lima(PE), que mostrou que não pode ser banco na Seleção falida há anos…

Árias, o melhor jogador do Brasil na atualidade…

keno e os dois passes de game para os dois gols…

Cano, o argentino mais carioca de todos….decisivo…fatal…mortal…

O presidente, o menino John Kennedy….que fez um gol de cinema….sem deixar a bola cair…

E Fernando Diniz, o técnico….que transformou a ilusão tricolor em realidade….

A Libertadores é o título!

Eterno…

J R Braña B.