A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, manifesta, com imenso pesar, o falecimento de José Ferreira de Lima, pai da servidora Ananylia de Azevedo Lima Roque, ocorrido neste domingo, 12, em Rio Branco.

Neste momento de dor, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, em nome das desembargadoras, desembargadores, magistradas, magistrados, servidoras e servidores, solidariza-se com os familiares e amigos enlutados.

Que Deus, em seu infinito amor e misericórdia, console os seus corações neste momento de dor e tristeza.

Desembargadora Regina Ferrari

Presidente do TJAC