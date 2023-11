Oscar Schmidt palestrou nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, nos dias 23 e 24 de outubro, como parte da programação da Semana do Servidor.

Ao todo, conforme divulgado pelo Governo do Acre no Diário Oficial do Estado (DOE), duas palestras de Oscar Schmidt custaram R$ 120 mil. Os contratos foram firmados com a empresa 14 Eventos LTDA, administrada pelo próprio ex-jogador.

(…)

Grifo meu: pior são os cantores que não cantam nada com suas músicas pésssimas e levam milhares de Reais do contribuinte do Acre…A Expoacre em Rio Branco e suas filiais nos municípios não nos deixar mentir…

J R Braña B.