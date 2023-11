A sala de imprensa da Casa Branca foi palco de um momento inusitado quando o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, referiu-se ao presidente chinês, Xi Jinping, como um “ditador”. A declaração, feita durante uma coletiva de imprensa e a resposta imediata do Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, tornou-se viral nas redes sociais…

Essa expressão, capturada pelos câmeras e fotógrafos presentes, revela a complexidade das relações diplomáticas entre as duas potências.

A internet transformou rapidamente o momento em discussões online, alimentando um debate sobre a estratégia do governo Biden em lidar com as questões que envolvem a China.

