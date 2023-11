É com profundo pesar que oestadoacre expressa sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e toda a irmandade do Centro Espírita Daniel Pereira de Mattos pela passagem do nosso estimado irmão, amigo e presidente deste centro, Antônio Geraldo Da Silva Filho.

Antonio Geraldo foi uma presença iluminadora, dedicando sua vida ao serviço espiritual e ao bem-estar daqueles que o cercavam.

Em nome de todos que compartilham a jornada espiritual ao lado de Antonio Geraldo, expressamos nossas mais sinceras condolências. Que a paz celestial envolva a todos neste momento de despedida, e que o amor divino console os corações enlutados.

