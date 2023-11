EBC- A partir de agora, o trabalho no comércio nos feriados exigirá negociação coletiva com os sindicatos. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – publicada na terça-feira (14) no Diário Oficial da União – estabelece a exigência de concordância dos trabalhadores.

(…)

Grifo meu: traduzindo: terá que haver negociação e acordo com os sindicatos de trabalhadores(convenção coletiva)…Atinge também os supermercados, que abrem todo dia sem nenhum tipo de acordo coletivo com os empregados…acabou a liberdade do patrão para explorar a força de trabalho nos feriados e domingos sem nada em troca. E mais: haverá de ter uma lei municipal também para disciplinar esses trabalhos nos feriados e domingo. Apenas as feiras livres poderão abrir nos feriados sem acordo coletivo. A medida altera uma portaria de 2021(do desgoverno Bolsonaro, só podia ser) que regulamentava(que dava total liberdade aos patrões) o trabalho em atividades comerciais…Essa é a função de um governo decente e minimamente justo…equilibrar as forças na sociedade (no caso aqui entre empresas e empregados).

Grifo meu 2: a TV Brasil explica mais…assista abaixo..:

J R Braña B.