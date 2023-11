Quem poderia estar, senão os bancos, a casta financista que fica com tudo em todos os países…

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, prometeu:

-Dolarizar a economia (duvido muito que faça isso oficialmente…a economia lá já é dolarizada na prática…as pessoas na Argeninta só pensam e fazem cálculos em Dólar)

-Acabar com o Banco Central.…(duvido mais ainda que tenha condições políticas para isso)

-Privatizar todas as estatais…(duvido também…na Argentina os pobres, a classe média e os ricos, recebem benefícios do Estado há uma eternidade.)

-Romper relações com o Brasil (os empresários argentinos não vão deixar…Brasil e China com seus negócios na Argentina geram ao país do Javier mais de 8 milhões de empregos…Então é uma grande lorota o presidente eleito de extrema-direita romper relação com o Brasil e a China).

-Romper com a casta política…(duvido…. outra lorota…Javier Milei, um obscuro ex-deputado federal (lembra de alguém?) já foi capturado pelo ex-presidente Maurício Macri, o cara mais rico da Argentina com seus negócios obscuros…..Nos últimos dias Javier viveu num prédio examente de propriedade de Macri, revela a imprensa argentina progressista).

Resumindo: mais um loroteiro que engana a milhões de pessoas.

J R Braña B.

