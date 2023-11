Brasil perde porque tem que perder…

Essa Seleção ainda é os restos mortais do técnico que foi em duas Copas e perdeu as duas…o tal do Tite superado….

Fernando Diniz é o menos culpado dessas derrotas…

Mas isso os simplificadores (pra usar um adjetivo ameno com os boludos) do futebol não compreendem.

Porque são obtusos em tudo…

Enquanto o Brasil não se refaz como time de futebol – e vai levar tempo até assimilar a fisolofia aposicional em campo – o melhor técnico do Brasil deveria chamar os campões da América…

O Fluminense é o que há de novidade no mundo desse esporte…

Aceitem ou curtam…

J R Braña B.

