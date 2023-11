CP – Os danos colaterais causados ​​pela greve por tempo indeterminado que se observa em grande parte do país, exigindo novas eleições presidenciais e o fechamento do Congresso, também afetam os turistas que vieram ao distrito de Machu Picchu Pueblo (Cusco) para aprender sobre a maravilha do mundo peruano.

Devido ao cancelamento de todas as operações da ferrovia que transporta moradores e turistas na rota Cusco – Ollantaytambo – Machu Picchu, e vice-versa, centenas de visitantes nacionais e estrangeiros ficaram retidos em Machu Picchu, não podendo sair do local, pois o único meio de transporte que chega ao local é o trem.

(…)

Grifo meu: os trabalhadores peruanos, vítimas de um golpe de estado (que prendeu o ex-presidente eleito Pedro Castillo), exigem eleições imediatas presidenciais e um novo parlamento…a consciência política dos trabalhadores no Peru é alta em relação ao Brasil, por exemplo.

Grifo meu 2: do Acre é muito fácil chegar a Cusco, pela rodovia do Pacífico e, de lá, segue para Machu Picchu.

J R Braña B.

