Conversei nesta noite com um dos filhos do senador Petecão, que me disse que o pai está respondendo bem aos antibióticos e que deve receber alta em dois dias.

-Ele melhorou muito. Reagindo bem aos remédios. Tudo sob controle – me disse Serginho.

O senador Petecão foi diagnosticado com pneumonia, sentiu-se mal e teve que ser levado ao hospital.

Ele está internado em Brasília, no DF Star, da rede D’OR, maior grupo hospitalar privado do Brasil.

J R Braña B.

