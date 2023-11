O lutador de MMA, Conor McGregor, cinco vezes campeão mundial, disse no X (antigo Twitter) sobre o brasileiro que ajudou a salvar uma criança que estava sendo esfaqueada na frente de uma escola, em Dublin, Irlanda:

–The working man is the real hero! Bravo our Brazilian brother in Ireland, working hard, earning a living, and contributing to Irish society! This is it! We love, appreciate and respect you greatly! Thank you so much Caio Benicio! You are forever free to eat at my establishment, @blackforgeinn #Hero

–O trabalhador é o verdadeiro herói! Bravo nosso irmão brasileiro na Irlanda, trabalhando duro, ganhando a vida e contribuindo com a sociedade irlandesa! É isso! Nós amamos, apreciamos e respeitamos muito você! Muito obrigado Caio Benício! Você está sempre livre para comer no meu estabelecimento, @blackforgeinn #Hero

(…)

Grifo meu: vaquinha feita na Irlanda para ajudar o entregador carioca Caio já superou os 250 mil Euro, mais de 1,3 milhao de Reais….Nome da Vaquinha na internet: ‘Ajude Caixo a comprar uma cerveja’...Com a grana o brasileiro poderá mais de 40 mil cervejas…😂

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.