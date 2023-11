PMRB – No 5° Congresso Brasileiro de Habitação Social, uma excelente notícia foi compartilhada pela Prefeitura de Rio Branco. O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, presente no evento, anunciou a publicação no Diário Oficial da União de uma proposta aprovada pelo Governo Federal e pela Caixa Econômica Federal.

A proposta contempla a inclusão de Rio Branco no Programa “Minha Casa, Minha Vida”, visando a construção de moradias populares. O Município já tem dois programas habitacionais em andamento: o 1.001 Dignidades, com casas de madeira, e o Minha Dignidade, composto por prédios de quatro andares com 16 apartamentos cada.

A excelente notícia é que todas as propostas de Rio Branco foram selecionadas pelo Ministério, totalizando 816 novas unidades habitacionais. O Programa Minha Casa, Minha Vida oferece subsídios significativos do Governo Federal, o que torna as residências acessíveis para o público alvo do programa.

O projeto distribuirá apartamentos em várias áreas da cidade, sendo, 114 no Santo Afonso, 128 no Israel Lira, 64 no Rio Lino, 16 no Tucumã, 83 no Santo Afonso II, 65 na Lagoa do Tucumã, 250 no Rosalinda, 64 no Bonsucesso e 32 no Vale do Carandá. Essas novas moradias se somam às já existentes no Projeto 1.001 Dignidades, representando um passo importante para atender às necessidades habitacionais daqueles que mais precisam.

Este anúncio representa um avanço significativo na disponibilidade de moradias acessíveis para a população de Rio Branco, oferecendo esperança para os menos privilegiados que necessitam urgentemente de um lar.

O prefeito Tião Bocalom comemorou a conquista que, segundo ele, é da população de Rio Branco.

“Estamos falando de um total de 816 apartamentos que, somados ao (projeto) 1.001 Dignidades. Eu tenho fé em Deus que a população mais carente de Rio Branco, que precisa de uma casa para morar, será, boa parte dela, contemplada com esses projetos”, afirmou.

