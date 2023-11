Ifac – O Instituto Federal do Acre (Ifac) realiza, nesta segunda-feira (27.11), Coletiva de Imprensa sobre o lançamento do novo concurso público da instituição, a partir das 10h, na nova sede da Reitoria (Via Chico Mendes).

Com mais de 90 vagas, o certame irá contemplar a contratação efetiva de professores e técnicos administrativos. A remuneração inicial varia de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, conforme o nível de cada cargo, e os aprovados ainda poderão receber valores referente a sua titulação acadêmica.

A banca responsável pela realização do concurso público será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan). O certame

contará com vagas para ampla concorrência, cotas raciais e ações afirmativas.

Confira abaixo o quadro geral de vagas:

– Docente: 56 vagas (Nível E: formação em nível superior);

– Técnico Administrativo: 36 vagas (Nível C: formação em nível médio; Nível D:

formação em nível médio técnico/profissionalizante; Nível E: formação em nível

superior);

O concurso público do Ifac terá validade de dois anos, sendo possível a prorrogação

por mais dois anos.

Coletiva de Imprensa: Lançamento de Concurso Público do Ifac

– Data: 21 de novembro de 2023 (segunda-feira)

– Horário: 10h

– Local: Sede da Reitoria do Ifac: Via Chico Mendes, n. 3084, bairro Areal (próximo ao

Estádio Arena da Floresta)

Grifo meu: pois é…foi só o Brasil eleger um governo que os concursos voltaram….nos governos da anarquia econômica concurso não é prioridade…

J R Braña B.