GdA – Com a aprovação do Projeto de Lei Complementar que altera o Plano Diretor de Rio Branco – Lei Municipal nº 2.222, de 26 de dezembro de 2016, na Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco nesta segunda-feira, 27, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), inicia em breve o projeto de implantação do Arco Metropolitano da capital.

(…)

O anel viário no entorno da capital deve desafogar o tráfego de caminhões pesados na confluência da BR-364 com a AC-40. Este arco de contorno deve começar da BR-364, indo até a estrada do bairro Custódio Freire.

-Com a implantação do Arco Metropolitano é esperada a diminuição do trânsito de carretas que passam dentro da cidade. E essa é uma obra que deve melhorar a mobilidade urbana, com esse desvio – afirmou o presidente do Deracre, Sócrates José Guimarães.

(…)

