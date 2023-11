GdA – (…) A obra contempla a implantação e a pavimentação de 17,5 quilômetros da Rodovia AC-380, do entroncamento até a BR-317, com um investimento de R$ 24 milhões, fruto de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

“A pavimentação da variante é uma prova de como a união gera bons frutos. A obra está gerando trabalho e renda e tira do isolamento os moradores da região que sonham com o asfalto há mais de 30 anos” destaca o governador Gladson Cameli. (…)

Os trabalhos na estrada da Variante estão sendo executados pelo consórcio Laranjeiras, formado pelas empresas MSM – Pedra Norte e Marts Transportes. De acordo com o encarregado da obra em campo, Evilmar Chagas, 80% da obra já está concluída.

