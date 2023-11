GdA – O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e a Secretaria de Estado de Saúde assinaram termo de cooperação técnica para a implantação da Escola Pública de Saúde do Acre. A reunião com representantes das pastas foi realizada na manhã desta quarta-feira, 29, na sede do instituto, em Rio Branco.

A Escola Pública de Saúde será responsável pela formação superior, residências médicas e especializações, enquanto a escola da Rede Ieptec dará continuidade à oferta na formação técnica de nível médio. “Ter a Escola de Saúde Pública junto com a escola técnica só vem a acrescentar à saúde do estado, e é uma parceria que tem tudo pra dar certo”, complementou a coordenadora da Escola Maria Moreira, Glacimar Alves.

