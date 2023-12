Em meio o aumento da disseminação do vírus da imunodeficiência humana (HIV) no Acre, cinco das 22 cidades do Acre registrou zero casos este ano. Os municípios são Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Santa Rosa do Purus, desde 2018, sem qualquer notificação de casos de HIV.

oestadoacre. com destaca o desafio de compreender as práticas e políticas locais que contribuíram para esse sucesso, buscando replicá-las em outras partes do estado.

A cidade de Xapuri, embora tenha experimentado uma leve elevação nos registros entre 2018 e 2023, totalizou oito casos nesse período.

Dados recentes do Núcleo Estadual das Infecções Sexualmente Transmissíveis do HIV, Hepatites Virais e Sífilis revelam um panorama desafiador para o Acre. Nos últimos seis anos, mais de 1,6 mil pessoas foram diagnosticadas com o vírus, um alerta contundente sobre a urgência de estratégias de prevenção e conscientização.

