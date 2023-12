Estado já recebeu R$ 12,6 milhões do Ministério da Educação para implementação do turno ampliado para pelo menos sete horas diárias em 18 municípios

Secom Gov Fed – O estado do Acre tem 7.913 matrículas garantidas no projeto Escola em Tempo Integral do Governo Federal. O Ministério da Educação já repassou R$ 12,6 milhões para 18 municípios acrianos implementarem o estudo com carga ampliada no estado.

Até o fim de dezembro, haverá novos repasses. O total pactuado pelo programa no Acre é de R$ 36,8 milhões. Os recursos vão garantir 5.811 matrículas na rede estadual de ensino e outras 2.102 matrículas na rede municipal.

A capital Rio Branco é a cidade com maior número de matrículas previstas no estado. São 537 e um valor total pactuado de R$ 2,4 milhões. Na sequência dos cinco municípios com maior número de matrículas estão Cruzeiro do Sul (288), Marechal Thaumaturgo (172), Feijó (118) e Brasiléia (106).

NACIONAL – No país como um todo, o Governo Federal já direcionou R$ 799 milhões. Um total de 4.148 secretarias de educação — entre estados, o Distrito Federal e os municípios — recebem a verba. O programa pretende ampliar em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica de todo o Brasil.

Grifo meu: Sena não consta entre as primeiras em matrículas….injustificável….Por quê?…Mas é sintomático….

J R Braña B.

