Em dois momentos, o jornal Estadão, de São Paulo:

Na indicação do ‘terrivelmente evangélico’ por Bolsonaro a ministro do STF e agora, com a indicação de Flávio Dino, por Lula, para o mesmo Supremo Tribunal Federal..

Percebam a linha ideológica de um jornal que finge não ser ideológico e de direita…só finge.

Grifo meu: o presidente do Brasil, por força da CF, indica o ministro do Supremo que quiser e ponto final…governos progressistas indicam ministros com visões plurais de mundo, avançadas e a sociedade caminha para frente com a ajuda e garantias do STF…e governos obscuros, tipo o de Bolsonaro, procuram indicar pessoas com perfis conservadores…que bucam retardar os avanços em sociedade…compreender isso é básico no Brasil de hoje.

Grifo meu 2: a campanha contra Flávio Dino tem motivo: o medo bolsonarista dos processos que ele vai herdar – e jugar – deixados pela ministra do Supremo que se aposentou…

J R Braña B.

