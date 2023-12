GdA – O final do ano está chegando e o ditado “ano novo, vida nova” ensaia voltar ao vocabulário acreano. E com ele, 72 obras públicas do governo do Acre chegam para completar a frase. Entre elas, a nova da Sede da Colônia de Pescadores de Rio Branco.

(…)

O setor de obras públicas foi um dos que mais cresceu no estado do Acre, em 2023. São 72 obras com quase R$170 milhões de recursos investidos em edificações nas regionais do Juruá, Purus, Tarauacá Envira, Baixo e Alto Acre.

(…)

Grifo meu: avalie…

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.