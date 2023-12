G1 – O Governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que representantes da Amazon receberam com bom humor a declaração dele afirmando que deseja cobrar a empresa pelo uso do nome da marca. Sem firmar acordo para repasse de recursos, o governador saiu do encontro com a promessa de voltar a reunir com a multinacional americana em janeiro e fevereiro de 2024.

(…)

Grifo meu: o folclórico governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que está cobrando da empresa Amazon que pague por usar o nome do estado do Amazonas…Pelas leis do capitalismo, que a empresa ‘tanto preza’, o governador do AM não está errado…Fosse o contrário…A empresa estaria cobrando horrores do Amazonas por usar uma marca sua sem autorização. Lembrem que uma empresa do Japão(Asahi Foods) se apropriou do nome Cupuaçu, como se fosse dela – E foi uma novela para desfazer/anular o registro de patente…Concretamente, a empresa privada se apossou do nome do maior estado/região(territorialmente) do Brasil e do mundo….Que são o Amazonas e a Amazônia…

J R Braña B.

