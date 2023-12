Veja os destaques desta quarta-feira (6), da Agência de Notícias Aleac

📌Comissão Especial que trata da regulamentação do Código Florestal do Acre se reúne com representantes da Fetacre, sindicatos e cooperativas

📌Aleac aprova projeto de lei que dispõe sobre Programa Mais Luz para o Acre

📌Compromisso Social: Deputados aprovam Leis em favor da inclusão, saúde e bem-estar animal

📌Desafios e Progressos: Marcus Cavalcante alerta para risco de paralisação em obra de hospital de Feijó

📌Emerson Jarude denuncia bloqueio de passagens aéreas pelo TFD e pede investigação do MP

📌Investimentos na Saúde e desafios energéticos: Tanízio Sá destaca avanços e demandas urgentes no Acre

📌Adailton Cruz destaca avanços e desafios na saúde do Acre em discurso na Aleac

📌Afonso Fernandes apresenta PL que busca corrigir distorções na renovação da CNH

📌Edvaldo Magalhães destaca importância da comissão que discute regulamentação do Código Florestal do Acre

📌Eduardo Ribeiro destaca avanços e desafios quanto ao índice de desemprego no Acre

📌Comissão de Saúde debate déficit de profissionais, pagamento do piso da enfermagem e convocação de cadastro reserva

