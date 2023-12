Prefeito Bocalom

-Hoje (segunda, 5-D) foi mais um momento histórico, desta vez para os fiscais da nossa prefeitura de Rio Branco, que serão contemplados com um benefício que é inédito entre as capitais brasileiras, que é a bonificação fiscal, se equiparando inclusive aos outros auditores de outras áreas que já recebiam essa benesse. Desta forma estamos promovendo justiça as categorias de fiscais municipais, que na ocasião agradeceram bastante por este benefício, e nós como gestão é que agradecemos pelo trabalho e dedicação destes grandes profissionais. Foi uma tarde memorável!.

Presente dos Fiscais ao prefeito

(…)

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.