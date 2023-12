EBC – O ritmo de empenho de emendas parlamentares no Orçamento federal de 2023, primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva, é 79% maior do que o volume empenhado no ano passado, último ano da gestão de Jair Bolsonaro.

A informação foi apresentada pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, durante reunião com líderes do governo na Câmara, no Senado e do Congresso Nacional, nesta terça-feira (5), no Palácio do Planalto.

O empenho é um termo técnico que significa reserva de dinheiro público que será pago quando um bem for entregue ou serviço concluído.

(…)

Grifo meu: você entende agora a festa de anúncio de recursos que parlamentares do Acre fazem todo dia, como se fossem eles os que liberam os recursos para estradas, hospitais, ramais, prefeituras, cemitérios, pontes, tudo…..Eu já disse aqui: parlamentar (deputado e senador não liberam nada…apenas indicam)…Quem libera é o executivo… o Governo Federal.

Grifo meu 2: essa propaganda em grupo de ZAP diária de parlamentar dizendo que liberou zilhões para isso e para aquilo é tudo lorota…Não liberou nada!….Porque não é de sua competência liberar recursos…Ele apenas anuncia o que o governo federal decide liberar…Ponto.

J R Braña B.

