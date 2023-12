Num esforço para erradicar o câncer do colo do útero, uma coalizão formada pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e 17 organizações não governamentais e sociedades científicas brasileiras, selaram seus compromissos em uma carta histórica durante o evento “Vacina e prevenção do câncer: vários olhares, muitos desafios”, nesta última semana.

O foco e o plano estratégico foi a discussão da vacinação contra o HPV, diagnóstico e tratamento do câncer de colo do útero e a erradicação do câncer cervical até 2030.

A vacinação foi incorporada ao Calendário Nacional de Imunizações em 2014, mas apenas 57,2% das meninas e 37,69% dos meninos completaram as duas doses da vacina…

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o responsável pela execução da vacinação contra o HPV no Brasil, abrangendo meninas e meninos entre 9 e 14 anos, com a aplicação de duas doses. Além disso, mulheres e homens de 15 a 45 anos, que enfrentam condições específicas, como HIV, transplantes, tratamentos imunossupressores e vítimas de violência sexual, também são elegíveis para receber a vacina.

OEstadoAcre.com destaca que essa aliança representa não apenas uma resposta aos desafios do presente, mas também um passo firme em direção a um futuro onde o câncer do colo do útero não seja mais uma ameaça à saúde pública.

by JLab