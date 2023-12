Gov Fed – Uma campanha do Governo Federal lançada em rede nacional neste domingo (10/12) tem como objetivo mobilizar os brasileiros para a consolidação da reconstrução do país, e com a mensagem “O Brasil é um só povo”.

Desde o início do ano, o governo federal tem trabalhado com a mensagem de união e de reconstrução do país, e esta campanha é parte desse trabalho.

Grifo meu: as peças publicitárias dessa campanha vão sair somente nos sites que sempre massacraram o governo Lula, PT e a esquerda…é a regra aqui no Acre….é só ver onde a Apex do Jorge Viana anuncia em Rio Branco…!

Grifo meu 2: oportuno ler o texto de Luís Nassif...‘O destino do país na última batalha de Lula’…

J R Braña B.

