GdA – Atendendo pacientes do Acre e de outros estados, o Centro Cirúrgico da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, realizou mais de sete mil procedimentos em 2023, nas mais diversas especialidades, envolvendo ações complexas e manuseio de variados dispositivos tecnológicos, com o objetivo de garantir a qualidade no atendimento médico.

(…)

Grifo meu: cirurgias grátis….pelo o SUS, pelo Estado brasileiro(com os impostos de todos)….entende…?

Grifo meu 2: atendimento simples do tenista brasileiro nos EUA…Ele precisou de soro…pagou R$ 16 mil…Dizem que lá é o Capitalismo que deu certo…😂…Procedimento simples do tenista que qualquer UPA de Rio Branco faria grátis…Assista o que ele diz..

Onde o capitalismo deu certo…😂 pic.twitter.com/UXIOaph15q — J R Braña B. (@JRBranaB) December 12, 2023

Grifo meu 3: SUS, o plano de saúde de 190 milhões de brasileiros (inclusive de brasileiros pobres, assalariados que votam em governos de extrema-direita que querem enfraquecer/acabar o sistema público de saúde.

J R Braña B.

