O governador Gladson Cameli abriu o salão nobre do Palácio Rio Branco para receber representantes dos poderes constituídos do estado, em um almoço ofertado nesta terça feira.

Dentre os convidados estavam o presidente da ALEAC, Luiz Gonzaga e o primeiro secretário Nicolau Júnior, que agradeceram o convite e aproveitaram para ratificar o clima harmônico e respeitoso entre legislativo e executivo.

Gonzaga disse que durante o primeiro ano da atual legislatura, a Casa de Leis, caminhou alinhada com a gestão de Camelí dando celeridade em todos os projetos de interesse coletivo, que refletiram diretamente na melhora da qualidade de vida dos acreanos.

“Uma relação institucional entre poderes precisa de respeito para se consolidar. O governador Gladson tratou o parlamento estadual com muita respeitabilidade, sem nunca pressionar ou intervir na casa. É um gestor que respeita o estado democrático de direito”, pontou Gonzaga.

Durante o encontro, o governador abriu espaço que cada um dos convidados fizesse resumo das atividades ao longo do ano. Nicolau Júnior destacou algumas as ações da ALEAC, entre elas a reunião do parlamento amazônico onde os deputados defenderam o fortalecimento do corredor de exportação do Pacífico e as audiências públicas sobre economia, no Alto Acre e no Juruá.

“Estamos encerrando um ano legislativo onde tivemos o apoio irrestrito da gestão de Gladson. No parlamento demos nossa contribuição direta aprovando todas as matérias que o executivo enviou. Esperamos que essa harmonia entre os poderes continue da mesma forma, transparente, sólida e positiva”, observou Nicolau.

Também estiveram no almoço os representantes do TCE, Ribamar Trindade, PGE, Simone Santiago, MPE, Danilo Lovisaro, da SEFAZ, Amarisio Freitas, a vice governadora Mailza Assis, entre outros.

