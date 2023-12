Na última quarta-feira, 6 de dezembro, a Universidade Federal do Acre (Ufac) transformou o Restaurante Universitário (RU) num local de celebração e confraternização, marcando o encerramento do ano letivo…

Estudantes do campus-Rio Branco foram agraciados com um almoço e jantar especiais, cortesia da instituição, com o cardápio, preparado especialmente para a ocasião, com direto a panetone e doces votos do fim de ano…

A reitora, Guida Aquino, compartilhou momentos de alegria com todos e destacou a importância de momentos como este…

OEstadoAcre.com destaca o comprometimento da Ufac não apenas com a excelência acadêmica, mas com o bem-estar e a vivência positiva dos estudantes…

