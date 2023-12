PMRB – Representantes da Prefeitura de Rio Branco e da empresa TL Engenharia, reuniram-se, nesta quarta-feira (13), para discutir os desafios e soluções relacionados à construção do elevado da Dias Martins. O encontro destacou o compromisso absoluto com o bem-estar da população diante dos impactos no tráfego, considerando a intensidade veículos que transitam nessa região.

Em parceria com a RBtrans especialistas e projetistas estão trabalhando para desenvolver soluções que minimizem os transtornos aos condutores. O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, assegurou que embora seja inevitável algum impacto durante a execução, a obra desempenhará um papel crucial na resolução dos problemas enfrentados pela comunidade local.

“As reuniões são por conta do impacto que essa obra traz e o cuidado que nós temos com a população. Já houve várias outras reuniões com relação a essa obra e vai acontecer outras mais. Por conta da relevância, da importância que essa obra tem para a nossa comunidade”, informou.

Em relação ao elevado da AABB, o secretário observou que a primeira licitação foi cancelada devido a questões procedimentais. No entanto, um novo edital foi rapidamente lançado, demonstrando agilidade no processo. Correções necessárias estão sendo implementadas, visando a eficiência na execução da obra do segundo elevado, já em andamento.

Ambas as obras prometem proporcionar alívio e melhor fluxo na região. Os dois elevados reforçam o compromisso contínuo da Prefeitura de Rio Branco em priorizar o benefício das pessoas que transitam pela Dias Martins. A comunidade pode esperar por melhorias significativas, com a certeza de que os esforços estão voltados para a progressão eficiente desses projetos. O diretor presidente da empresa TL Engenharia, Teófilo Lessa, disse que as obras já estão em andamento e que na próxima segunda-feira (18), os primeiros furos já vão começar.

“A gente iniciou pela montagem do canteiro, mobilizou o equipamento de Manaus para Rio Branco para fazer as fundações, que é uma fundação especial, devido às características do terreno. O equipamento já está em Rio Branco. A gente já está fazendo todas as intervenções no entorno para viabilizar as alternativas de trânsito. Segunda-feira a gente vai iniciar as fundações da obra, a perfuração das estacas e para isso acontecer a gente teve que de fato já entrar nas intervenções do retorno”, concluiu.

