AC – A Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária (PEC 45/19), que simplifica impostos sobre o consumo, prevê fundos para o desenvolvimento regional e para bancar créditos do ICMS até 2032, além de unificar a legislação dos novos tributos.

A proposta foi aprovada nesta sexta-feira (15) em primeiro turno por 371 votos a 121, e em segundo turno por 365 a 118. O presidente da Câmara, Arthur Lira, comemorou a aprovação e anunciou que o texto poderá ser promulgado na próxima quarta-feira (20).

(…)

Grifo meu: a imprensa mercadista está aplaudindo…desconfie sempre….é o novo teto de gastos e o governo Lula/Haddad confiando que o Congresso Patronal vai apoiar medidas para arrecadar mais (sem conceder benesses às castas empresariais de sempre)..,vide exemplo ‘O rei do gás’, no PL da offshore…

Grifo meu 2: traduzindo: a grana para pagar os serviços de juros da dívida está garantida com apoio do Congresso Patronal…

Grifo meu 3: a realidade – o governo vai insistir com a meta de deficit zero(novo teto de gasto) do ministro Fernando Haddad(reduzir drasticamente investimentos em pleno ano eleitoral) e não sinaliza melhorar seu desempenho e abrangência dentro do Congresso Patronal para inverter a lógica do déficit zero…uma armadilha/arapuca política para Lula.

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.