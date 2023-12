Serasa/Experian – As empresas do Acre pagaram ou renegociaram 57,8% das dívidas em até 60 dias após a negativação em agosto. O número mostra que o estado teve a maior taxa de pagamentos no Norte do país, ante o Amazonas com a menor (37,8%). Confira o levantamento completo da região no gráfico a seguir:

(…)

Nordeste lidera com maior percentual de pagamentos de contas negativadas

As empresas do Nordeste sanaram, em até 60 dias, 52,8% dos débitos negativados em agosto, ocupando o primeiro lugar do ranking regional. O Sul veio em seguida (51,7%), depois o Norte (46,9%), o Centro-Oeste (45,9%) e o Sudeste (42,0%). Na análise por Unidades Federativas (UFs), o Piauí se destacou. Veja, a seguir, o levantamento estadual completo:

(…)

