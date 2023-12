Quem fica zapeando na internet já deve ter dado de cara, nas últimas horas, com este anúncio…:

No caso acima, um curso 100% pela internet com o professor Jorge Viana…Sim, JV integra o time do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

Não só ele, mas diversos nomes, entre eles o ministro Gilmar Mendes(STF), que leciona no IDP, claro, Direito Constitucional.

Jorge Viana, consta no site do IDP, é especialista em administração pública e leciona MBA em Gestão Pública (imagem abaixo)

O curso que o IDP anuncia ancorado na imagem de Jorge Viana, hoje presidente da Apex-Brasil, não é barato…veja abaixo…

Custo total do curso em Gestão Pública lecionado on line por Jorge Viana: R$ 19.298,16…Com opção de que pode ser pago em 24 parcelas de R$ 804,09.

JV não começou agora a lecionar no IDP.

Já faz um tempo…

Muito antes de ser presidente da Apex…

A dúvida que fica é se agora, sendo integrante do governo federal, a imagem de Jorge Viana pode ser usada para impulsionar empreendimento de um empresa-escola privada que busca conferir lucro com a venda de seus produtos, os cursos de MBA em gestão pública.

Em tempo: nos comentários do perfil do IDP, no instagram, Jorge Viana tem levado muita pancada…

