Não tem nem 15 dias que assumiu e a violência do governo Javier Milei na Argentina já é ensaiada por uma de suas ministras….a ministra do Capital (des)Humano, Sandra Pettovello, que ameaça cortar até o Bolsa Família argentino.

A extrema-direita não consegue governar um país sem usar da violência(institucional e física) contra os movimentos sociais que, na Argentina, recomeçam nesta quarta-feira….

O governo de Buenos Aires, a província, disse que seu estado não vai aplicar o protocolo de Bullrick(medidas de exceção do governo contra os protestos populares), porque afeta os parâmetros democráticos do país e criminaliza as manifestações.

O plano motosserra vai ser testado nas ruas…

J R Braña B.

