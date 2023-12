Fernando Diniz, conhecedor das raízes profundas do futebol brasileiro, eleva sua voz além do comum em momentos que transcendem as quatro linhas…

Lança luz sobre a favela, pobreza, racismo e da exclusão social brasileira… É a essência do que significa representar um povo, uma nação como a nossa…

— “Da favela do Brasil. Da pobreza do Brasil. Do racismo que tem no Brasil. Da exclusão social. A gente joga é com essa porra! Não tenham medo!”

No meio esportivo, onde as palavras frequentemente caem em clichês, ele valorizou as raízes de sua equipe.

A voz de Diniz na final entre Fluminense e Manchester City é um lembrete forte de que o futebol vai além de um simples jogo…

Registre-se e assista no Acre World.

by JLab